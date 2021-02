Vipsi pere ostab veinimüüja

Hulgimüügifirma Abestock selle sajandi algul. Foto: Sven Arbet

Põhiosas Vipsi perekonnale kuuluv hulgimüügifirma Abestock tahab osta veinimüüja Wine Consult ja ootab selleks konkurentsiametilt veel luba.

Ligi kümme aastat tegutsenud Wine Consulti enamusosanik ja juht on Kaidi Kerdt. Ettevõtte käive oli 2019. aastal 424 000 eurot ja see on viimastel aastatel kahanenud. 2019. aastal oli ettevõte 5000 euroga ärikahjumis.