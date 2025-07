Vahemere vaatlus | Pingutame, et mitte jääda täpiks kaardil

Nii et pärast "kõigest“ pooletunnilist ootamist lennukis hakkasimegi lõuna suunas liikuma! Loodetust kiiremini, nagu öeldi.

Reisijaid tuleb üha juurde

Minu kogemused pole ainsad. Hilinevate lendude teema on sel kevadsuvel nii siinses rahvusvahelises kogukonnas kui ka Eestist saabunud külalistega pidevalt jutuks tulnud. Enam-vähem kõik on kurtnud hilinevate lendude üle ning arutelu, kas põhjuseks on tõesti siinne liialt täis õhuruum või hoopis lennujuhtide nappus, on viimasel ajal pea lahutamatu osa vestlustest.

Aga ega tegelikult ju vahet polegi. Fakt on, et reisijate nappust siinsel lennujaamal pole, ikka vastupidi, sest varasemalt niigi populaarsesse sihtkohta on nii lende kui reisijaid üha juurde lisandunud.

Vahemere vaatlus Lauri Vahemeri on endine ametnik ja konsultant, keda töö ja elumere lained on paisanud nii Vanasse kui Uude Maailma. Neil päevil toimetab ta peamiselt Lõuna-Euroopa riikides. Oma Äripäeva veergudel ilmuvad blogis "Vahemere vaatlus" jagab ta kogemusi ja tähelepanekuid riikide ning rahvaste eripärast ning kõrvutab neid Eestiga. Eelmises postituses kirjutas ta lakkamatust rahulolematusest . Kõiki Vahemere vaatlusi saad lugeda siit

Seda, et siinmail reisijate nappust lennujaamas ei ole, on tegelikult ka sõna otseses mõttes näha ja tunnetada. Juba lahkudes tuleb vahel üsna pikkades pagasi- ja turvasabades seista, aga veel enam on seda tunda Eestist tagasi saabudes.

Viimane kord oli kontrast iseäranis suur. Ja seda isegi mitte seetõttu, et laulupeo-järgsel varahommikul tuli Tallinnas lennujaama jõudmiseks rühkida läbi vihma, täispilves taeva ja pigem varakevadesse kuuluva jaheduse, aga siin võttis vastu täispäikeses ja kuumalaine käes ägav Lõuna-Euroopa. Oh ei, kuigi ilmaerinevus oli samuti mõistagi suur. Sest veel suurem kontrast valitses kahes lennujaamas valitseva õhustiku ja seal toimuva vahel.

Nagu teiselt planeedilt