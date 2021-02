Kersti Kracht näeb vandenõud: see oli prokuratuuri korraldatud etendus

„Ma tegin oma tööd. Mul on väga laialdased teadmised, näen tervikpilti ja kui midagi rääkisin, siis minuga arvestati," ütles Kersti Kracht. Foto: Andras Kralla

Elukohast lahkumise keelu saanud, sel nädalal vahi alt vabanenud endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht viskas pressikonverentsil õhku teooriaid, miks ta sai kriminaalkahtlustuse.

Sisuliseks Kracht oma pressikonverentsil ei läinud. Esmalt luges Kracht paarkümmend minutit maha talle etteantud teksti. Näiteks rääkis ta, kuidas viis nädalat järjest on müüdud lugu ühest raskustes riigiametnikust ja et prokuratuuri kahtlustus on õhuloss.