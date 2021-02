Hätta sattunud Huawei vaatab seakasvatuse poole

Foto: Erik Prozes

Nutitelefonide müügi langus pani Hiina tehnoloogiafirma Huawei koostööd tegema seakasvatuste ja söekaevandustega.

Endise USA presidendi Donald Trumpi seatud sanktsioonide tõttu on Huaweil raskusi nutitelefonide valmistamiseks vajalike komponentide tarnega, mistõttu on ettevõtte nutitelefonide müük suures languses. See pani tehnoloogiahiidu otsima uusi võimalusi, kuidas oma tehnikat rakendada ja käivet üleval hoida. Nüüd teeb Huawei koostööd Hiina seafarmeritega, aidates neil oma tööstust digitaliseerida, vahendab BBC.