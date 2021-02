Vanalinna poodniku karm aasta: turistide kadu viis käibest 70%

Woolishi omanik Eigo Siimu Foto: Eliisa Matsalu

Vanalinnas villaste riiete ja disaintoodete kauplusel Woolish Knittingul on selja taga raske aasta – piiride sulgemine viis suurema osa käibest ja koondada tuli pea pool personalist.

„See, et me pood saab täna lahti olla, ei tähenda, et meil hästi läheb,“ ütles Woolishi omanik Eigo Siimu. Koroona-aasta on olnud tema äri vastu karm, poe käive langes eelmisel aastal aprillist novembrini lausa 70%. „Oleme pidanud püksirihma pingutama. Möödunud kevadel oli meil 9 töötajaid, nüüd on alles 5. Kuna turiste ei ole, läheb meie äril väga aeglaselt praegu,“ nentis Siimu. „Oleme koroonakriisi lõpuni säästurežiimil,“ lisas ta.