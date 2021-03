10 aasta pärast peab rohkem energiat salvestama

Elektriautode laadimiseks on vaja head võrguühendust ja salvestusseadmeid. Foto: Andres Haabu

Inimkond kasutab üha rohkem elektrit ja seetõttu muutub üha olulisemaks, kuidas seda salvestada. Energiaeksperdid leidsid raadiosaates „Tark elukeskkond“ tulevikku ennustades, et transport muutub 10 aasta jooksul suures osas elektriliseks ja majapidamistes on suur tähtsus salvestusseadmetel.

Taltechi targa linna tippkeskuse partnerlussuhete ja strateegia juht Einari Kisel sõnas, et kuigi energiaturul on palju ennustamatut nii uute materjalide kui ka tehnoloogiate kasutusele võtmisel, siis on ettevalmistuste tegemiseks paras aeg. ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Danel Türk lisas, et tavainimese elu võib enim mõjutama hakata salvestusseadmete olemasolu.