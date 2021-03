Aita leida Eesti parim juht!

Kaheksandat korda toimuv konkurss „Parim juht” otsib Eesti kõige eeskujulikumat juhti, kes lisaks oma ettevõttele või organisatsioonile suunab ja panustab ühiskonda laiemalt.

Oma kandidaadi saavad esitada kõik soovijad. See on hea võimalus tunnustada oma juhti või mõnda teist inspireerivat Eesti juhti.

Parim juht võib töötada avalikus või erasektoris, ta on eeskuju ja inspireerib. Seda, et parimate juhtide avatusest, maailmavaatest, väärtustest, ambitsioonikusest ja tegutsemisest sõltub iga töötaja, meeskonna, organisatsiooni ja ühiskonna käekäik, rõhutavad ka konkursi korraldajad.

Žürii hindab parima väljaselgitamisel kolme asja:

1. Juhitava ettevõtte või organisatsiooni pikaajalised head tulemused.

2. Juhi eetilisus ja vastutustundlikkus.

3. Juhi panus Eestile laiemalt lisaks enda vastutada oleva organisatsiooni tegevusele.

Aasta parima juhi konkurss • Kõigil lugejatel on võimalus pakkuda nominente koos põhjendusega veebiküsitluses, mille leiab siit. Kandidaate saab esitada 31. märtsini. • Nominendid ja finalistid avalikustatakse aprillis 2021. • Parima juhi tiitel antakse pidulikult üle 13.–14. mail toimuval 26. Pärnu Juhtimiskonverentsil „Tule teadus appi!“ • Kaheksandat korda toimuva konkursi žüriisse kuuluvad Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Äripäev (Pärnu Konverentsid) ja 2020. aastal parimaks juhiks valitud Otto Richard Pukk.

2020. aastal pälvis tunnustuse Soome börsil noteeritud elektroonikatööstuse Incap president Otto Richard Pukk.

Tööstusettevõtte Incap kiirele kasvule juhtimise ja elektroonikatööstuse valdkonna eest kõnelemise kõrval murrab Pukk mitu juhtimisalast müüti. Tööandjate keskliidu juht Arto Aas ütles, et võitja puhul on sümpaatne ja ka ainulaadne, et ta tegutseb Saaremaal nii lokaalselt kui rahvusvaheliselt ehk kogu Incap Grupi juhina. „See tõestab, et ka Eestis on tööstusettevõtetel võimalik edukalt tegutseda,“ märkis Aas.

Lisaks murendab Pukk iganenud arusaama, et tootmisettevõtte juhtimine peab olema hierarhiline ja autoritaarne. „Mulle meeldib tema põhjamaine suhtumine juhtimisse ja juhikultuse puudumine,“ kommenteeris Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. „Igaüks ei sobi juhiks, kuid kohati on juhte lihtsam asendada kui tippspetsialisti.“

Samuti esindab Pukk 2019. aastal parimaks valitud ja žüriis osalenud Jaanus Vihandi hinnangul kaasaegse juhi parimaid omadusi. See tähendab, et inimeste ja töötajate (ära)kasutamise asemel neid kasvatatakse ja arendatakse, mikromanageerimise asemel usaldatakse kolleege ja antakse neile vabadust ning delegeeritakse vastutust.

Organisatsioonikultuuri ehitamist tõi esile ka personalijuhtimise ühingu PARE juht Kärt Kinnas, kelle sõnul on konkursi võitja tugevus inimkeskse organisatsioonikulutuuri loomine. „Ta usaldab oma inimesi ning on edukalt juurutanud detsentraliseeritud juhtimismudeli ja peab väga oluliseks esmatasandi juhtide arendamist, mis kasvatab organisatsiooni juhtimiskvaliteeti,“ kommenteeris Kinnas.

Veel panustab Pukk elektroonikatööstuse erialade populariseerimisse, mille võttis südameasjaks elektroonikatööstuste liidu volikogu juhiks saades 2019. aastal.

Vaata, mida rääkisid Otto Richard Puki kohta kolleegid Saaremaal:

Parimate juhtide lugusid kuula Äripäeva raadiosaatest "Juhi jutud"