Skeleton läheb koos hiigelpartneriga Aasiasse

Skeletoni juht Taavi Madiberk Saksamaal Dresdenis Skeletoni tehases. Foto: LIIS TREIMANN

Skeleton Technologies ja Marubeni Corporation – üks Jaapani suurimaid konglomeraate, kelle aastane müügitulu on üle 50 miljardi euro – sõlmisid strateegilise koostöölepingu sihiga kasvatada Skeletoni SuperBattery tootesarja müüki ja leida uusi kliente Aasia autotööstuses. Marubeni Corporation lisandus ühtlasi Skeletoni omanikeringi.

Marubeni järgmise põlvkonna äriarenduse juht Masayuki Omoto ütles pressiteate vahendusel, et elektrifitseerimise võimaldamine on Marubeni peamine prioriteet. "Skeleton sobib suurepäraselt meie portfelli, kuna täidab turunišši suure võimsuse ja ülipika eluaega tõhusate energiasalvestusseadmete vallas. Skeleton Technologies on tõestanud oma tehnoloogia konkurentsieeliseid praktilistes rakendustes ning nende toodetel on kahtlemata tugev turupotentsiaal."