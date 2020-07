Madiberk: kui hästi läheb, siis 2025. aastaks jõuame miljardise käibeni

Skeleton Technologies juht Taavi Madiberk tõi saates "Kuum tool" välja, et tasub meenutada, et 2009. aastal sai tugeva riigi toe ka Tesla, kellele laenati pool miljardit eurot. Riik peaks tema sõnul investeerima kõrgtehnoloogilistesse arendustesse, kus erakapital näitab ette, kuhu on mõistlik raha panustada. Foto: Raul Mee