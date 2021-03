Raadiohommikus: Ott Kiivikas, koroonapailapse õppetunnid ja lahendused keerulistele muredele

Ott Kiivikas, kes alustas börsile investeerimist eelmise aasta alguses, liitus investorina idufirmaga FitSphere, et aidata kaasa istuva eluviisi mõju vähendamisele. Foto: Liis Treimann

Koroonapiirangud panid paljudel vöökoha paisuma. Kuidas inimesed taas liikuma meelitada ja kuidas liigkilod ka ärivõimalust pakuvad, sellest kõneleb Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis idufirma FitSphere mentor ja investor Ott Kiivikas.

Viirusevastase tegevusega on viimasel aastal erakordselt edukalt silma paistnud Kagu-Aasia riik ja pandeemia vallandanud Hiina külje all asuv Taiwan, millel on Eestiga mitu sarnasust. Mida on meil Taiwani tegevusest õppida ja millised olud valitsevad riigis, kus rangeid piiranguid ei olnud ning nakkusjuhtumeid oli vähe, sellest räägib Taiwanil elav eestlane Jaanus Leplaan.

Kuidas Eesti tööstustest kolhoosiaja mentaliteet välja juurida ning restoraniteenust pakkuma hakata, sellest räägib metallitööstuse Exmet Services juht Taavi Vesiaid. Räägime ka sellest, kuidas viirus on järjest enam ka tööstuste tegevust mõjutama hakanud ning kuidas sellega hakkama saada.

Eestlasi ehmatas hiljuti lugu sellest, kuidas meie jäätmeid ja pakendeid käitletakse. Milliseid lahendusi pakuvad ettevõtjad maailma plasti uppumisest päästmiseks, seda selgitab värskelt raha kaasanud roheidu Cuploop juht Lauri Luik.

Vaatame ka, millised on teravad ühiskondlikud probleemid, mida sotsiaalseid ettevõtteid lahendama meelitatakse. Milline idee pälvib selleks 25 000 eurot, sellest räägib ühiskondlike algatuste inkubaatori NULA juht Agnes Miidla.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kust me saame vajaliku, kui paljud kauplused on olude sunnil suletud? E-kaubanduse rakendamisest ettevõttes ja elektroonilises keskkonnas ostlemise eelistest räägib lillepoeketi Jardin tegevjuht Kaisa Moora.

Jardinil on kolm e-poodi, igaühel oma erinev eesmärk: Jardin pakub lillede kullerteenust, Plantarium taimi ja nende tarvikuid ning Metsporgand lillede püsitellimuse teenust nii ettevõtetesse kui ka kodudesse. Kuulajani toob saade ettevõtte Jardin õppetunnid ja head näited, mis e-poe loomise ja arendamise juures kasuks tulevad.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Aktiivne kinnisvaraturg toob lisaks tehingutele ka hulga arusaamatusi, vääritimõistmisi ja vaidlusi. Seekordses saates teemegi juttu sellest, mida kinnisvaratehingute lepingute sõlmimisel silmas pidada ehk kuidas käituda, kui kinnisvara juures selguvad puudused.

Saatest selgub, mida üldse puudusena võib lugeda, kuidas puudused võivad olla ka lärmakas naaber ja elukeskkonna eripärad laiemalt ning räägime enam probleeme tekitanud vaidlustest ja nende järelmitest. Ehk teemadest, mis tasub enne kinnisvaratehingu sõlmimist üle käia ja läbi mõelda.

Saates on külas advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaat Eli Tapp.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Seni avalikkusele suletud välisluureamet on viimastel aastatel rohkem avalikkusega suhtlema hakanud. Mis on selle tagamaad ja kuidas juhtida Eesti üht kinnisemat organisatsiooni, sellest räägib saates välisluureameti juht Mikk Marran.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas kirjanik, muusik, ettevõtja ja saatejuht Mihkel Raud. Saates tuleb juttu sellest, miks Mihkel Raud kirjutab stiilis, mis lisaks rõõmustamisele paljusid ka vihastab, mille poolest erineb tema jagatav eneseabinõu teistest populaarsetest teostest ja miks ta ennast liiga tõsiselt võtta ei soovita.

Saatejuht on Jaanus Kangur.

