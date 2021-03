Valitsus leppis kokku 641 miljoni euro suuruse lisaeelarve

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul saab lisaeelarve maht olema veidi üle 640 miljoni euro. Foto: Liis Treimann

Valitsus leppis täna kabinetinõupidamisel kokku lisaeelarve, mis antakse parlamendile üle neljapäeval. Lisaeelarve mahuks jäi 641 miljonit eurot.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kirjutas sotsiaalmeedias, et erakorraline ettevõtluse toetuspakett lisaeelarve sees on 19 miljonit eurot. „Siit saavad tuge need ettevõtted, kelle jaoks palgatoetus leevendust ei paku, sest ettevõtmine on piirangute tõttu seisma jäänud, aga kõige suuremad kulud ei ole seotud palgakuluga,“ kirjutas ta.