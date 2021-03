Euroopa majandust nähakse taas halvemas seisus

Kuigi Saksamaa sai alles piiranguid leevendada, tuli taas halveneva koroonaolukorra tõttu vinti peale keerata. Foto: Ralph Peters, Imago Images / Scanpix

Euroopa ökonomistid tõmbavad eurotsooni majanduse kasvuprognoosidel hoogu maha, sest koroonaviirusesse nakatumise kasv ja vaktsineerimise viivitused on mitmes riigis viinud taas rangemate piiranguteni, vahendab Financial Times.

Kuna üle Euroopa on piirangud karmistunud, suurenevad mured, et ees ootab pettumust valmistav turismisuvi. Seda juhul, kui vaktsineerimistempo ei kiirene, et reisipiiranguid lõdvendada.