Eesti tippettevõtjad: peame Brüsselilt ohjad üle võtma

Jüri Käo vasakul ja Ain Hanschmidt paremal Foto: Andras Kralla

Kriisist võitjatena väljumiseks tuleb suurettevõtjate sõnul riigil Brüsseli bürokraatia kõrvale jätta ja ise tegutseda. Seni pole poliitikud meeste sõnul kriisijuhtimisega hakkama saanud ning viimane aeg on erasektor kriisi lahendamiseks kaasata.

Tallinki suuromanik Ain Hanschmidt rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil "Tuulelohe lend", et preagune olukord vaktsiinidega meenutab talle Nõukogude Liitu. “Kaheksakümnendatel oli kõik tsentraliseeritud. Tol ajal lõppes otsa hambapasta, keegi ametnik kuskil Moskva plaanikomitees tegi arvatavasti vea,” rääkis ta. “Kogu Nõukogude Liit oli ilma hambapastast ja siis ootasime, et millal me hambapastat saame läbi Moskva plaanikomitee.”