Gerri Kodrese kristallkuul: need idufirmad toovad järgmise kasvu

Investor Gerri Kodres. Foto: Raul Mee

Ingelinvestor ja riskikapitalifondi United Angels VC kaasasutaja Gerri Kodres usub, et teadusmahukas sektor võiks olla see, millest saab järgmise viie kuni kümne aasta jooksul Eesti ja regiooni majandusarengu mootor.

"Kui vaatame seniseid Eestist välja kasvanud edulugusid, siis need pole olnud tehniliselt ülikeerukad. Pea kõik siinsed ükssarvikud on internetipõhised platvormid, kus konkurentsieelis on olnud nutikas ärimudelis või ülitugevas teostuses," rääkis Kodres sTARTUp Dayle antud intervjuus.