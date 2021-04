Sal-Saller pani püsti ettevõtte endise kurikuulsa firmamatjaga

Hendrik Sal-Saller otsustas uue ettevõtte asutada, sest pandeemia tõttu on meelelahutusäri pausil. Foto: Aldo Luud, Õhtuleht/Scanpix

Muusik Hendrik Sal-Saller lõi läinud kuu alguses ärinõustamisettevõtte Kalev Sakjasega, kes mõni aasta tagasi sai raamatupidamiskohustuse rikkumise tõttu ettevõtluskeelu.

„Miks see nii oluline on, et Äripäev peaks huvi tundma minu selliste asjade vastu? Kas teil tõesti pole uudiseid enam üldse, millest kirjutada, või milles probleem?“ vastas Sal-Saller küsimusele, millega tema ja Sakjase firma täpsemalt tegelema hakkab. „Meil on mingeid mõtteid.“