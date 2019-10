Firmamatjate turule ilmusid uued fantoomid

“Need inimesed on meil kogu aeg radaril, jälgime ja analüüsime. Kui on põhjust, siis sekkume,” ütles keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur. Vasakul riigiprokurör Sigrid Nurm. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Uurijate radaril on paarkümmend raskustes firmade likvideerijat, kelle äri näib kahtlane. Samal ajal on turule ilmunud täiesti uut tüüpi variisikud.

„Tore, kui variisikud järjest vastutusele võetakse, aga juba on turule tekkinud pisut teistsugused fantoomid," ütles võlausaldajate liidu juht Marie Rosin. „Varem teadsime, et tegu on variisikuga, kui nendega oli seotud palju võlgades ettevõtteid. Neid oli väga lihtne tuvastada ja veelgi lihtsam vastutusele võtta.“ Nüüd on see aga muutunud.