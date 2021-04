Euroopa vaevleb kolmanda laine käes: viirus levib kiiresti ja igal pool

Politseinikud kontrollivad Pariisis Saint-Martini kanali ääres, et inimesed koroonareeglitest kinni peaksid. Foto: Benoit Tessier / Reuters / Scanpix

Euroopa haiglad täituvad järjest kiiremini koroonapatsientidega ning vaktsiinipuudus kimbutab kogu kontinenti.

Rohkem kui aasta on koroonaviiruse pandeemia algusest möödas, kuid Euroopa seisab silmitsi karmi kevadega, kirjutab Financial Times. Koroonaviirusesse nakatunute arv, haiglaravi vajavate inimeste arv ja ka surmade arv kasvab paljudes Euroopa riikides. Süüdi on selles viiruse uus ja nakkavam variant, vaktsiinide puudus ja inimeste tüdimus isolatsioonist ja piirangutest.