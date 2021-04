Eesti Post võtab uue juhi avalikust sektorist

Mart Mägi. Foto: Andres Haabu

ASi Eesti Post nõukogu määras uueks juhatuse esimeheks Mart Mägi, kes praegu töötab statistikaameti peadirektorina.

Mart Mägi ütles ise, et lahkus statistikaameti peadirektori kohalt, sest algsed plaanid, millega ametisse läks, said tehtud. Nüüd kavatseb Mägi kasvatada Eesti Postist üksiksarviku. “Omniva on päris suur väljakutse minu jaoks. Tegemist on rahvusvahelise äriga. Suur meeskond ja tegemist on ettevõttega millega on vaja püsivalt tegeleda,” sõnas ta.