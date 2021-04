Palts Kallase kavast: tahaks rohkem konkreetsust

Mait Paltsi sõnul pole praegu hilja sellise kavaga lagedale tulla. Foto: Liis Treimann

Täna avaldatud peaminister Kaja Kallase niinimetatud valge raamatu kava on tervitatav algatus, kuid sellest jääb hetkel siiski väheks, rääkis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

"Ma ei ütle, et selline valge raamat kuidagi vale oleks, aga seal kõrval on kindlasti ootus, et oleks mingisugusem konkreetsem ja praktilisem dokument, kus oleks kokku lepitud, mis kriteeriumite puhul mida võime eeldada – kas midagi läheb karmimaks või midagi avatakse. Mingisugused orientiirid nii inimestele kui ettevõtetele, mida oleks võimalik eeldada, kui olukord läheb paremaks näiteks," rääkis Palts.