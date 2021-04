Nördinud poeketid: töötajate ees on piinlik

Toidupoodide esindajad ootavad endiselt aega, et saaks vaktsineerida oma töötajaid. Pildil Maxima töötaja 2020. aasta märtsis ehk rohkem kui aasta aega tagasi. Foto: Liis Treimann

Eesti suuremate toidupoodide ühisavalduses ütlesid kaupmehed, et valitsuselt oodatakse endiselt vastuseid, kuidas ja millal jaekaubanduse eesliini töötajad vaktsineeritakse.

"Aprillist on kohe saamas mai. Tänaseks ei ole meiega jagatud mingit täiendavat infot ei vaktsineerimiskava ega vaktsineerimiskorralduse kohta. Rääkimata sellest, et vaktsineerimisega oleks algust tehtud. Kahjuks ei tea me isegi seda, kuhu ja kellele vaktsineerimist soovivate töötajate nimekirjad peaksime esitama. Piinlik on samuti sellepärast, et ei oska midagi vastata ka segaduses töötajate küsimustele, kes oma vaktsineerimist ootavad," teatasid Coop, Selver, Maxima, Rimi, Prisma ja Circle K ühises teates.