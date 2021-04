Valitsus pani piirangute leevendamise otsused veel nädalaks ootele

Eelmisel kevadel olid viirusepuhangu tõttu suletud ka laste mänguväljakud. Foto: Liis Treimann

Valitsus arutas tänasel kabinetinõupidamisel koroonapiiranguid ja nende leevendamist ning otsustati, et arutatakse uuesti nädala pärast.

Valitsuse kehtestatud piirangud kehtivad praeguse seisuga 25. aprillini. See tähendab, et kätte on jõudmas aeg üle vaadata, kas nendega jätkatakse või peaks kahe nädala pärast juba hakkama leevendusi tegema.