Järelevalve hoiatab: kui annad loata laenu, riskid kriminaalkaristusega

Foto: Liis Treimann

Pärast Äripäeva hiljutist lugu vastuolulisest platvormist, mis kiirendab pensioniraha kättesaadavust, saatis finantsinspektsioon märgukirja tegevusloa vajalikkuse kohta. Järelevalve osundab, et tegevuslaota laenu andes riskib laenuandja kriminaalkaristusega ja vastutustundetult laenates intressidest ilma jäämisega.

Äripäev kirjutas kolmapäeval, et Eestis levib pretsedenditu viis, kuidas soovijad saaksid teise pensionisamba raha juba nüüd kätte. Süsteem toimib nii, et teisest sambast väljuja esitab vabaks.ee platvormil avalduse, et soovib kohe oma teises sambas oleva summa kätte saada. Investorid annavad raha ning hiljem, kui Pensionikeskus hakkab väljujatele pensioni väljamakseid tegema, peab rahaküsija selle vabaks.ee platvormi kaudu investoritele tagasi maksma. Vastuoluline platvorm osutus esimesel päeval ootamatult populaarseks.