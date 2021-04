Pensioniraha kätte nüüd ja kohe: vastuoluline platvorm jooksis huvilistest umbe

Marko Vaik ütleb, et tema firma täidab turul vajalikku tühimikku, sest muidu aeti sarnast äri juba Facebooki gruppides. Foto: Andras Kralla

See on nagu laen, aga see ei ole laen. Pretsedenditu viis, kuidas soovijad saaksid teise pensionisamba raha juba nüüd kätte, osutus esimesel päeval ootamatult populaarseks. Eksperdid on seejuures skeptilised.

Vabaks.ee portaal ühendab inimesi, kes soovivad pensioni teisest sambast lahkuda ja saada raha kiiremini kätte, ning investoreid, kes tahavad selle raha oma taskust anda, saades ise lõpuks vastu 15-18 protsenti aastatootlust.