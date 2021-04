Tallinna ehitusprojektide menetluste arv lööb rekordeid

Kopli liinide elamurajooni ehitus. Foto: Andras Kralla

Tallinna Linnaplaneerimise Amet võttis tänavu esimesel kolmel kuul menetlusse 495 ehitusprojekti ning 397 uut objekti kasutuslubade saamiseks ja kasutusteatiste registreerimiseks.

Abilinnapea Andrei Novikov märkis, et need näitajad on viie viimase aasta esimese kvartali suurimad. „Linnaplaneerimise ameti senine praktika näitab, et korrektne, nõuetele vastav ehitusprojekt tagab ehitusloa väljastamise 30 päeva jooksul,“ rõhutas Novikov.