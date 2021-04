Nordea: Euroopa majandus taastub kähku

Inimeste säästud on muljetavaldavad ning vähemalt osa võib sellest minna tarbimisse. Foto: AFP/Scanpix

Nordea analüütik Tuuli Koivu ütles, et Euroopa majandusel aitavad taastuda leibkondade suured säästud ning kõrge tööhõive määr, kirjutab Kauppalehti.

Koivu sõnul räägivad majanduse kiire taastumise kasuks mitmed erinevad faktorid. Näiteks on tema hinnangul vaktsineerimise tempo olnud suurtes Euroopa Liidu riikides hea, mis omakorda annab alust uskuda, et juunikuuks on pool euroliidu elanikest vaktsineeritud vähemalt esimese doosiga. Kui juurde arvata, et saabub suvi, siis hakatakse ilmselt ka piiranguid leevendama.