Raadiohommikus: aru annavad Sutt ja Sutter

Eesti Energia juht Hando Sutter. Foto: Raul Mee

Teisipäevases hommikuprogrammis uurime ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutilt, miks soovib riik panna ühte patta kokku EASi ja KredExi. Miks on see vajalik? Mis muutub ettevõtja jaoks?

Esmaspäeval teatas riigifirma Eesti Energia, et võtab endale meretuuleparkide arendamisel abiks maailma suurima avamere tuuleparkide arendaja Ørstedi. Liivi lahte rajatav park tehakse koostöös Lätiga ning see võiks valmida enne 2030. aastat. Mis muutub tuulepargi arenduses taanlaste tulekuga? Miks on projekt vajalik? Seda uurime Eesti Energia juhilt Hando Sutterilt.

Taas on kvartaliraportite aeg, mis annavad hinnangu, mis rütmis tuksuvad Eesti erinevad majandussektorid. Teisipäevases hommikuprogrammis tutvustame kahte neist: automüüki ja kinnisvarahaldust. Milliseid mõtteid tasuks esile tuua, räägib Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kindlasti hoiame silma peal ka sellel, milliste tulemustega tuleb täna öösel lagedale autotootja Tesla.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Infotehnoloogia on praktiliselt iga äri aluseks, sellest täna puutumata jääda on vägagi keeruline. IT-taristu kõik osad on omavahelises seoses ja et tervik efektiivselt ja järjepidevalt saaks töötada, on vaja, et viimne kui üks osa korralikult toimiks. Millised on infotehnoloogiaga seotud probleemid, millega tuleks pöörduda spetsialistide poole, millised on esimesed sammud, millest alustatakse, ja mida täpsemalt kujutab endast taristu haldus ja IT-juhtimise teenus, räägib saates IT-taristu ettevõtte Oixio teenustejuht Vahur Parve.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on noored investorid Randy Padar ja Kevad Belle Saarepera, kes räägivad, kuidas nemad alustasid investeerimisega, ning jagavad ka mõtteid, kuidas noor võiks investeerimisega alustada. Üheks oluliseks punktiks peavad noored investorid seltskonna mõju ning seda, et enne esimest investeeringut tasub lugeda lihtsamaid investeerimiseraamatuid. Lisaks räägivad saate külalised säästmisest ning oma investeerimise strateegiatest.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saate esimeses pooles räägime platvormitöö arengutest üleilmse kriisi ajal, töösotsioloogiast ja projektist, mis seda uurib. Saate teises pooles arutleme äpitööga seotud juriidiliste väljakutsete ja teiste probleemide üle.

Teemat avavad projekti „Linnad, töö ja digitaalsed platvormid“ liikmed Tallinna Ülikoolist: humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Tauri Tuvikene ja ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur Triin Roosalu.

Saatest saab teada, milliseid väljakutseid ja arenguid on platvormitöö Eestis ja mujal maailmas kaasa toonud. Ennustatakse tulevikusuundumusi ja lõpetuseks jagatakse soovitusi inimestele, kes mõtlevad platvormitööga lisaraha teenida.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Seekordses saates uurime kohaliku toidu teemat. Juba mitmendat aastat valitakse Eestis toidupiirkonda, mille maitseid tutvustatakse laiemalt. Muidugi tähendab see kohalike organiseerijate, tootjate ja toitlustajate koostööd. Juba maikuus saab toidupiirkonnaks Põhja-Eesti, mis on oma märksõnaks valinud „paepealsed maitsed“.Mida see tähendab, milliseid üritusi on oodata ja milline on siis Põhja-Eesti maitse – neid küsimusi uurimegi koos projektijuht Eha Paasi, Sagadi mõida restorani peakoka Maren Ritsi ja ettevõtja, Veinivilla perenaise Tiina Kuuleriga.

Aga uus toidupiirkond ei tule tühjale kohale – tiitli annab mais üle Läänemaa, kes omakorda sai selle Lõuna-Eestilt. Küsime ka Haapsalust ja Võrumaalt, kuidas neil läks, kui palju mõjutas ettevõtmisi koroonakriis ja millised on Läänemaa ja Võrumaa maitsed.

