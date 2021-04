Kauplused sätivad end korda: pakipunktidest saavad taas päris poed

Bauhofis valmistutakse esmaspäevaks. Käib kevad-suvekauba näidiste kokkupanek. Foto: Liis Treimann

Poodides käib praegu vilgas koristamine, et e-poest tellitud pakkide väljastamise ja "luugimüügi" asemel kaup esmaspäeva hommikuks taas füüsilise poe riiulitele asetada.

Kauplused tunnistavad, et "luugimüügi“ ja e-poest tellitud pakkide väljastamisega on poed korrast ära. Suuremad aianduskeskused tõdevad, et neil käib nii kiire jooksmine ja valitseb nii suur segadus, et ei tahaks seda fotokaamera ees näidata.