Toorainete suur hinnatõus tõotab jätkuda

Saematerjali hinnad on USAs kallinenud aastaga pea 5 korda. Foto: Reuters/Scanpix

Toorainete hinnad on viimastel kuudel tõusnud tasemeteni, mida pole nähtud aastaid.

Hinnatõusu veavad mitmed tegurid – majanduse kiire taastumine, lõtv rahapoliitika ja valitsuse stiimulid ning rohepööre. Kiire hinnatõus on paljusid uskuma pannud, et tooraineturul on alanud uus supertsükkel, mida iseloomustavad aastaid kestvad defitsiidid ning hinnatõus.