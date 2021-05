Millise koroonavaktsiini järel on enim nakatumisi?

Ebaefektiivsus on koroonavaktsiini tõsine kõrvaltoime. Foto: Shutterstock

Ravimiameti statistika koroonavaktsiinide ebaefektiivsuse kohta on napp, aga on üks vaktsiin, mille järel toimub teistega võrreldes rohkem nakatumisi ja üks, mille kohta pole veel ühtegi teadet, kirjutab portaal Meditsiiniuudised.

Meditsiiniuudised palus ravimiameti ravimiohutuse osakonnaja juhatajal Ott Laiusel kommenteerida, millise tootja koroonavaktsiiniga on immuniseerimise järel siiski COVID–19 nakatumisi tekkinud.

Selgus, et sisuliselt kõik peale ühe erandi, umbes sadakond nakatumise juhust, on toimunud pärast Pfizer/BionTechi vaktsiini manustamist. Üks juhus on fikseeritud pärast Modernaga vaktsineerimist.

Kuidas on lood AstraZenecaga, loe edasi Meditsiiniuudiste portaalist.