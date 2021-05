Eesti ettevõtjad Valgevenest ei lahku: sanktsioonid muidugi tulevad

Investor Ragnar Sassi hinnangul on Valgevenesse investeerimisel võetavad riskid võrreldavad Põhja-Korea või Myanmariga seotud ettevõtetesse panustamisega. Foto: Andres Haabu

Mitmesse valgevenelaste loodud IT-ettevõttesse panustanud Pipedrive'i looja Ragnar Sass leiab, et maailmas vaevalt leidub palju riike, kuhu oleks riskantsem investeerida kui Valgevenesse. "Ainult vist Põhja-Korea ja Myanmar on veel hullemad,“ märkis Pipedrive'i looja. Tema hinnangul on juba pikemat aega selge olnud, et õigusriiki Valgevenes ei eksisteeri.

Valgevenesse juba investeerinud Eesti ettevõtjad ei rutta praegu oma ärihuve tühistama, aga tõdevad, et eilne Ryanairi lennuki maandamine ja ajakirjanik Raman Pratasevitši vahistamine paneb edasise äri kindlasti suure küsimärgi alla. Näiteks Valgevenes saetööstust omava Kaamos Grupi omanik Kaido Jõeleht märkis, et hoolimata poliitiliste riskide kasvamisest pole Kaamos teinud suuri ümberkorraldusi oma ärides.