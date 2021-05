Valgevene filiaaliga Lux Express: me oleme apoliitilised

Lux Expressi buss. Foto: LIIS TREIMANN

Lux Express on apoliitiline igas riigis, kus ta tegutseb, ja lähtub äriotsustes majanduse olukorrast, ütles Lux Express Eesti juht Rait Remmel.

Rait Remmel rääkis, et Lux Expressi Venemaa ettevõttel on Valgevenes väike tütarfirma, kus on praegu raamatupidaja, baasijuht ja kaks bussijuhti. "Suuri investeeringuid me sellesse ei ole siiamaani teinud," lausus ta.