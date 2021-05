Edgar Savisaar müüs maha oma skandaalse suvila

Uuel omanikul on plaan vana puitmaja renoveerida. Foto: Raul Mee

Tee-ehituse firma Viamer Grupp OÜ ostis sel kevadel Edgar Savisaarelt kindral Johan Laidoneri suvila Keila-Joal.

Suvilaga, mille krunt ulatub Keila jõeni, pole Viamer Grupi omaniku Egon Tischleri sõnul tal mingeid ärilisi plaane. "See maja on plaanis renoveerida kujul, nagu ta 1935. aastal oli, ja see jääb meile suvilaks," ütles Tischler, kuigi dokumentidest nähtus, et suvila on ostetud firma nimele.