Genka: viie sõna eest kukkus mulle jubedalt kopikat

Genka parimad ja halvimad äriotsused on tehtud plaadifirma juhina. Foto: Liis Treimann

Räppar Genka ei pea ennast väga tõsimeelseks ettevõtjaks ega investoriks, kuid kogemata on ta teinud ühe investeeringu, mille väärtus on nüüdseks mitmekordselt kasvanud. Saates „Läbilöök“ rääkis ta, mis see investeering on.

Henry Kõrvits, artistinimega Genka, pole enda sõnul seni liiga teadlikke investeerimisotsuseid teinud, kuid tagantjärele näib mõni investeeringu-laadsetest sammudest just selline olevat, ja küllaltki edukas. Eriti märkimisväärne on Genka rahapaigutus teatud igapäevastesse tarbeesemetesse, mis kasutamata seisnuna on oma hinda hoogsalt kasvatanud.