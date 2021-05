Raadiohommikus: räägime Savisaarest ja metsast, stuudios RMK ja Coopi tippjuhid

Riigi Metsamajandamise Keskuse (RMK) raietööd Käru kandis järvamaal. Foto: Andras Kralla

RMK juhi Aigar Kallasega teeme juttu RMK äri väljavaadetest olukorras, kus metsa raiemahu piiramiseks on suur ühiskondlik ootus.

Metsandusteemal räägime ka keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lambiga. Uus metsanduse arengukava on edasi liikumas, uurime asjade seisu.

Coopi juhi Alo Ivaskiga arutame kaubanduse hetkeseisu ja pandeemia mõjusid. Kuna Coopi võrk katab kogu Eesti, siis arutame ka Eesti kaugemate piirkondade tarbimistrende.

Levila on saanud valmis kaheksaosalise loo Edgar Savisaare fenomenist. Eesti persooniturunduse kõige silmapaistvamast saavutusest tuleb rääkima Levila juht Daniel Vaarik.

Uudiseid vahendab toimetaja Rivo Sarapik ja saadet juhib Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime ehituskaupade ostust-müügist ning külas on ehituskaupade veebimüügiga tegeleva eHomeri tegevjuht Jako Tsäko ja ettevõtte juhatuse liige Alar Kalmus.

Ettevõtte müügistrateegia, kaubavaliku ja tulevikuplaanide kõrval räägime saates ka ehituskaupade turuseisust üldiselt ning küsime, kas praeguse hetke pikad tarneajad ning teatud kaupade defitsiit on reaalsus ka eHomeris ning kui pika ooteajaga peab materjalihuviline praegu arvestama.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägivad Äripäeva börsitoimetuse liikmed tegusast maikuust, mil Toomas märkis juurde uusi aktsiaid ja müüs ühe oma positsiooni kahjumiga. Veel tulevad jutuks päevakajalised teemad Tallinna börsilt ja välismaalt.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Kuidas saavutada suurepäraseid tulemusi ning samal ajal säilitada ka vaimne rahulolu ja stressivaba olek?

Selles saates jagavad Dominate Salesi juhtimiskonsultandid Silver Rooger ja Andres Kiviselg lihtsaid, kuid väga efektiivseid viise oma aja ja klientide paremaks juhtimiseks.

Saates lahatakse kindlat tegevuskava, mis koosneb neljast etapist: planeerimine, organiseerimine/prioritiseerimine, elluviimine, tulemuste analüüs/kalibreerimine.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saatekülaliseks on Kulinaaria OÜ juht Andres Heinver. Saates tuleb juttu sellest, miks võttis Kulinaaria ette tootmise laiendamise, kuidas nägi välja digitaliseerimise ja robotiseerimise protsess, kuidas on hinnatud investeeringute tasuvust, mis alusel on otsuseid tehtud, mis on olnud suurimad õpetunnid digitaliseerimise teekonnal ning kuidas Andres Heinver juhina selles protsessis arenenud on.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

15.00–16.00 "Turismitund". Räägime Eesti transpordiühendustest välisriikidega algava reisihooaja kontekstis. Arutame, kuidas ja kuhu praegu reisitakse, millal on väliskülalisi oodata, ja muid lennu- ja laevareise puudutavaid teemasid.

Stuudios on Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike. Saadet juhib Gregor Alaküla.

