Hans H. Luik: kinnisvara on olnud minu päästerõngas

Kinnisvaraettevõtete liidu konverentsil osalenud Hans H. Luigel jätkus soolaseid sõnu nii enda kui ka Keskerakonna aadressil. Foto: Liis Treimann

Kuigi suurettevõtja Hans H. Luik peab end pigem andmeäris tegutsejaks, siis tunnistas Luik, et just kinnisvarasse panustatud summad on aidanud tal üle elada mitu kriisi.

“Heas asukohas asuva kinnisvara väärtus kasvab kiiremini kui seal asuva ettevõtte väärtus,” tõdes Luik kinnisvaraettevõtete liidu konverentsil. Ta tõi näiteks praeguseks maha müüdud Ekspress Hotline’i äri, mille likvideerimisel ei moodustanud varadest suurima osa mitte ettevõtte intellektuaalne vara, vaid Kadrioru hooned, kus firma tegutses.