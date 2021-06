Raadiohommikus: intervjuud kahe tõsise mehe ja kahe särava naisega

Hommikuprogrammi üks intervjueeritavatest on konkurentsiameti juht Märt Ots. Foto: Andras Kralla

Esmaspäevases raadiohommikus tuleb juttu konkurentsist kinoturul, õigushariduse kehvast kvaliteedist, haridusidu lennust ning jalgpalli EMist.

Stuudios on külas konkurentsiameti juht Märt Ots, advokaadibüroo Ellex juhtivpartner Ants Nõmper, Ukraina ja Usbekistani turule sisenemiseks raha kaasanud Edumuse asutaja Maria Rahamägi ning jalgpalliajakirjanik Aet Süvari.

Hommikut veavad Meelis Mandel ja Martin Johannes Teder.

Saatepäev jätkub nelja saadetega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Mida annab veel ära teha selleks, et jäätmeid käideldaks õigesti ning võimalikult palju jõuaks uuesti ringlusesse, räägib saates vanametalliettevõtte Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa. Räägime saates vastutustundlikkusest keskkonna ja ühiskonna ees ning jäätmekäitlusest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Kuum tool". Seekord on kuumal toolil Indrek Kasela, kes on kalakasvatusega tegeleva ettevõtte PRFoods juht, nii et sellest tulenevalt räägime merealaplaneeringutest, avamere kalakasvatuse võimalikkusest Läänemeres, meenutame listeeriat kalatööstuses – kuidas selline haiguskriis nüüd ajalises mõttes eemalt vaadates paistab. Kalanduse teemalt teeme järsu pöörde aga kinoärisse. Kaselale kuulub kino Sõprus, mille repertuaar on suunatud pigem kinogurmaanidele. Kuidas talle kõrvalt paistab näiteks aina laienev kino „kiirtoidu“ tootja Apollo. Laia ampluaaga ärimees avaldab saates ilmselt ka üldiselt arvamus päevapoliitika ning majandusolukordade kohta.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Räägime pakenditööstusest. Trükitööstus Kroonpress AS teatas möödunud aasta oktoobris, et investeerib miljoneid ja käivitab tänavu teises kvartalis pakenditootmise. Oktoobris värvati uut ärisuunda käivitama ja juhtima 15 aasta pikkuse kogemusega Margus Üürike, kes räägib saates, millised olid pakenditootmise käivitamise esimesed sammud ja kuhu on ettevõte praeguseks jõudnud. Üürike tunnistab, et tegemist on viimasel poolaastal olnud palju ja tegemist on pingelise perioodiga, mida ei muuda kuidagi lihtsamaks ka koroonakriis.

Lisaks räägime saates ka tootmise digitaliseerimisest ja pakenditrendidest ning plaanist investeerida tänavu 6,5 miljonit eurot. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Sel korral kuuleme lähemalt nii Restate Property Advisors partnerit Ardi Roosimaad kui ka SEB panga kinnisvara finantseerimise juhti Priit Seemani. Saate esimeses pooles kõneleb Ardi Roosimaa tehnoloogia arengust kinnisvaraarenduse maailmas, digitaliseerimisest ning nutilahenduste haldmisest ja arendamisest.

Saate teises pooles räägib SEB panga kinnisvara finantseerimise juht Priit Seeman arendustegevuse finantseerimisest, turu olukorrast erisegmentides, arenduslaenu tingimustest ning paljustki muust. Saade on lindistatud 2021. aasta maikuus Äripäeva korraldatud kinnisvaraarendusekonverentsil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

