Uus trend: kliimateadlikud koeraomanikud otsustavad putukavalgu kasuks

Üha enam koeraomanikke vahetab tavapärased krõbinad välja putukavalgul põhineva koeratoidu vastu, vahendab CNBC.

Aasta 2019. Briti idufirma Yora tuleb välja uudse koeratoiduga, mille sihtgrupp on peaasjalikult kliimateadlikud lemmikloomaomanikud - tegu on putukavalgulise toiduga. Selgub, et Yora äri on vaid osa laiemast trendist, sest suurfirmad Mars ja Nestle on samamoodi püüdlemas kliimasõbralikuma toidu poole.