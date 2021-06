Korruptsiooni baromeeter: kõige halvemini nähakse ettevõtete juhte

Avalikule arvamusele on laastavalt mõjunud viimaste aastate skandaalid panganduses ja mujal, leiab Korruptsioonivaba Eesti juht Carina Paju. Foto: Liis Treimann

Eesti elanike seas on mõne aastaga kiiresti kasvanud arvamus, et ettevõtete juhid käituvad ebaausalt, selgus Transparency Internationali korruptsiooni baromeetrist. Samas altkäemaksu või isiklike sidemete kasutamine millegi saavutamiseks on langustrendis.

Eesti elanikud peavad kõige suurema tõenäosusega korrumpeerunuks ettevõtete juhte (24%), kellele järgnesid riigikogu liikmed (17%) ja pankurid (17%). Veidi alla poole vastanutest (46%) leiab, et valitsemisel lähtutakse Eestis vaid paarist kitsast huvist.