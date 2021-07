Festivalikorraldajal pole aega koroona pärast hirmu tunda

Õiguspärane ehitamine peab olema lihtsam kui õigusvastane ehitamine

Saates „Teabevara tund“ räägitakse viimase poole aasta jooksul tehtud Riigikohtu lahenditest ehituse valdkonnas. Kuidas toimida siis, kui kasutusloa menetluses ilmneb, et ehitusluba on välja antud õigusvastaselt? Kas kohalik omavalitsus peab kasutusloa andmisel veenduma selles, et ehitis on ohutu ka naaberehitistele? Milliste probleemidega satub silmitsi maaomanik, kes soovib rajada oma ehitise avalikku veekokku?

