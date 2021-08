Uudised

13. august kell 6:12 Jaga lugu:







Riigi infosüsteeme lapitakse poole miljoni euroga

Infotehnoloogiaminister Andres Sutt nõuab RIA-lt infosüsteemide uuendamist Foto: Erik Prozes

Küberrünnakuga tekitatud lekete peatamiseks otsustas valitsus eraldada pool miljonit eurot, mis kulub riigi infosüsteemide ameti (RIA) tehnoloogiavõla, peamiselt eesti.ee portaali vananenud moodulite uuendamiseks.

"Küberruumis laiemalt ja ka Eesti riigi IT-taristus viimasel ajal toimunud sündmused on näidanud, et küberriskid kasvavad ning täiendavad investeeringud turbesse on muutunud hädavajalikuks. Seetõttu tegin ka ettepaneku valitsuse reservist täiendavate investeeringute tegemiseks vananenud infosüsteemide kiirkorras uuendamiseks ja vajadusel sulgemiseks,“ ütles infotehnoloogiaminister Andres Sutt teate vahendusel.

