Nädala lood. Riik hakkab nõudma masstestimist ning uus ähvardav mull

Haanja looduspark. Foto: Liis Treimann

Äripäev kirjutas sel nädalal, et koroonarindelt on oodata uut nõudmist, mille kohaselt peavad kümned tuhanded ettevõtted tegema riskianalüüsi töökeskkonna kohta, aga ka sellest, et paisumas on uus mull.

Kolmapäeval sai selgeks, et alates septembrist nõuab riik kümnetelt tuhandetelt ettevõtetelt riskianalüüsi, milles oleks hinnatud koroonaviiruse leviku ohtu töökeskkonnas ning paika pandud, milliste töötajate käest hakatakse nõudma andmeid vaktsineerimise kohta või kuidas vaktsineerimata töötajaid testima hakatakse. Kõige suurema kohustuse saab teenindussektor.

