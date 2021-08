Ahned ravimifirmad saavad koroonavaktsiiniga pööraselt rikkaks? Päris nii see pole

Ravimifirma Pfizer on koroonavaktsiinilt korralikult teeninud, veelgi suuremate tootjate portfellis on koroonavaktsiin aga vaid üks tablett karbis. Foto: ANDREW KELLY

Sage etteheide ravimitootjatele on, et nad rikastuvad inimeste hädade arvel, süüdistused ravimifirmade ahnuses on olnud eriti valjud pandeemia ajal. Aga isegi pandeemiat arvesse võttes ei näi viie suure vaktsiinitootja majandustulemused olevat nii ühemõttelised.

Kui ettevõttel on toode, mida teevad vaid vähesed, kuid mille järele on meeletu nõudlus ning maksma ollakse peaaegu igasugust hinda, siis on teoreetiliselt raske ette kujutada paremat aega hiigelkasumite teenimiseks. Just sellises rammusas leemes peaksid ujuma praegu kõik need viis koroonavaktsiini tootjat, kelle vaktsiinid on saanud loa inimeste kaitsepookimisel kasutamiseks. Ometi ei ole kõigil neist firmadest sugugi õnnestunud oma finantsnäitajaid viimasel aastal parandada.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099