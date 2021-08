Peterkop külmlao juhtumist: kõik osapooled jooksid lati alt läbi

KH Energia-Konsult tuli ja jäi koos vabariigiga

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, mis tähendab, et sünnipäeva – mis sel aastal lausa juubel, peetakse koos uue Eesti Vabariigiga. Ettevõtte omanik ja pikaaegne tegevjuht Heino Harak nendib, et ega kerge polnud algus kummalegi.

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, mis tähendab, et sünnipäeva – mis sel aastal lausa juubel, peetakse koos uue Eesti Vabariigiga. Ettevõtte omanik ja pikaaegne tegevjuht Heino Harak nendib, et ega kerge polnud algus kummalegi.