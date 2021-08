Mööblitootja ja -kauplejana tuntud IKEA investeerib Rootsis Malmös ligi 200 miljonit eurot, millega saab olemasolev kaubanduskeskus täiesti uue sisu ja ümbruse.

IKEA on viimastel aastatel astunud mitu sammu, et püsida kaasas klientide muutuva käitumisega, vahendab majandusleht Dagens Industri. Ettevõte on investeerinud veebikaubandusse ja avanud uut moodi väiksemaid poode, aga järgmine samm on muuta täielikult suuri kaubanduskeskusi, mis on algusest peale olnud IKEA edu võti. Varem on Äripäev kirjutanud IKEA plaanist Hiinas Shanghais, kus kaubanduskeskuse juurde tehakse kortereid , aga nüüd selgub, et üks pilootprojekt läheb töösse ka Malmös.