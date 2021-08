Uudised

Eesti ettevõtted ostavad Läti firmasid kokku

Ivar Vendelin Foto: Andras Kralla

Läti venekeelne sait freecity.lv teatab, et Lätis on nii-öelda ESTpansioon, mis viitab sellele, et Eesti ettevõtjad on hoogsalt Lätis ettevõtteid ostnud.

Ja need pole mingid väiksed tehingud. Läti sait on teinud kokkuvõtte viimaste aastate suurematest tehingutest, kus müüjapoolel on olnud lätlased ja ostjapoolel Eesti firmad. Selgub, et neid teginguid on üksjagu.

