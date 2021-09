Uudised

Raadiohommikus: pagariäri juht puhub vana viinaköögi uuele elule

Heiki Hallik (keskel) koos ema Anne ja isa Toivoga. Porkuni mõisa viinaköök kuulub Toivo Hallikule. Foto: Kristjan Ojang

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis uurime, kuidas on edenenud ettevõtja Heiki Halliku plaan alustada Porkuni mõisa vanas viinaköögis kartulipiirituse tootmist ning miks otsustas ettevõtja osaleda kohalikel valimistel.

Playtech Estonia tegevjuhi Ivo Lasnaga räägime ideedest, mis aitaksid leevendada IT-sektoris tööjõupuudust ja logistikafirma Via 3L juhilt Rainer Rohtlalt küsime, kas segased ajad logistikas jätkuvad ning kui palju logistikateenuste hinnad järgmise aasta jooksul tõusevad?

Arenguseire Keskuse analüütiku Magnus Piiritsaga vaagime sotsiaalmaksu kaheks löömise plusse ja miinuseid ning räägime sellest, mis tervishoiu rahastamisega juhtuks, kui me sotsiaalmaksusüsteemi ei reformi.

Eestile uue presidendi otsingul teatasid mitu erakonda, et praegust valimiskorda tuleb muuta ja et eelmises riigikogus oli presidendi otsevalimise idee pidurdajaks põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants. Küsime Pomerantsilt, miks ta nii tegi.

Lääne-Virumaa Uudiste ajakirjaniku Andres Pulveriga räägime põnevamatest vastasseisudest kohalikel valimistel Lääne-Virumaal.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik

Päev jätkub nelja saatega.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Suurima põlevkiliõli tootja Viru Keemia Grupi alla kuulub 9 tütarettevõtet, milles kokku on üle 1600 töötaja. Kvalifitseeritud töötajaid turul aga lõpmatuseni pole. Kuuleme saates, kuidas ettevõte endale järelkasvu tagab, ka millised on töötajate arenguvõimalused. Kuna kontserni ettevõtted asuvad Ida-Virumaal, kummutavad saatekülalised ka mõningad müüdid, mis seal elamise-töötamise kohta käivad. Stuudios on külas Viru Keemia Grupi personalidirektor Eve Rei ja personaliosakonna juhataja Tea Allikmäe. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 „Kuum tool“. Saates on külas Teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar. Saates saame teada, mis on avalikkuse suure tähelepanu all olles olnud kõige raskem, mida ootab Irja Lutsar ettevõtjatelt ning millise ettevõtlusharuga sooviks ta tegelikult tegeleda.

Otse loomulikult tuleb juttu ka vaktsineerimisest, vaktsiinide katsetamisest, maskidest ning ettevõtjate õlgadele pandud kohustustest. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

13.00-14.00 „Läbilöök“. Külas on Eesti populaarseim püstijalakoomik Ari Matti Mustonen. Otsesaade. Saadet juhib Rivo Sarapik.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Sel korral kuulete saates kahte esinemist. Esimeses osas meenutame 2021. aasta juunis toimunud idufirmadesse investeerimise kiirkursust. Kuuleme riskikapitaliettevõtte Change Ventures asutajat ja partnerit ning EstBANi liiget Yrjö Ojasaart. Ta kõneleb enda kogemusloost iduinvesteerimise praktikast, toob näiteid järgmistest võimalikest ükssarvikutest ja valdkonnast, kuhu ise on hakanud investeerima. Moderaator on Juhan Lang.

Saate teises pooles kuuleme osaliselt rahatarkuse coachi ja investori Jekaterina Tindi esinemist 2021. aasta augustis toimunud indeksitesse investeerimise kiirkursuselt. Ta rääkis indeksfondidest ja sellest, kuidas saada keskmisest investorist paremat tootlust ning mille tõttu kaotavad investorid tootluses.

