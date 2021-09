Ettevõtjad teevad katkiste kristallkuulide kiuste kasvuplaane

Plastitööstuse Estiko-Plastar juht Meelis Jürgens rääkis intervjuus Äripäeva raadiole, et töötajate leidmine on keeruline ja selle seljatamiseks tuleb tööd muuta, näiteks automatiseerida, ja muuta mugavamaks ning meeldivamaks. Foto: Jaan Olmaru

"Mul on kodus kristallkuul, aga sellel kuulil on üks nurk katki, et ega see väga hästi tööta," võttis plastitööstuse Estiko-Plastar juht Meelis Jürgens kokku segasel ajal järgmise aasta kasvuplaanide tegemise.

Kasvu ettevõtte juht järgmiselt aastalt siiski ootab. Näiteks eelmisel aastal kerkis ettevõtte käive ligi neli protsenti, 33 miljoni euroni. Järgmisel aastal oodatakse viis protsenti lisa ja selle toob nii eksport, kulude kärpimine kui ka tootearendus ja automatiseerimine.

