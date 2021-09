Uudised

Äripäev

15. september kell 15:00 Jaga lugu:







Raadiohommikus: minister kommenteerib värsket pommuudist

Maaeluminister Urmas Kruuse Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis kommenteerib maaeluminister Urmas Kruuse värsket pommuudist, et kaks Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse liiget peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni.

Kahtlustatavatena kinni peetud on juhatuse liikmed Raul Rosenberg ja Madis Reinup. Prokuratuur esitas kohtule taotluse kuriteos kahtlustatavate ametist kõrvaldamiseks. Urmas Kruuse ütles, et teeb MESi nõukogule ettepaneku peatada juhatuse liikmete volitused ning kutsuda kokku nõukogu erakorraline koosolek.

Teine hommikuprogrammi külaline on Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) juhatuse esimees doktor Arkadi Popov – endine terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht, kes pälvis selles rollis palju tähelepanu ja tunnustust.

Popov tuleb stuudiosse ettevõtjatele suunatud sõnumiga, et LTKH pakub nõndanimetatud vaktsiinikiirabi teenust, mis võimaldab töökollektiivi liikmetel koha peal kaitsesüst õlavarde saada. Ent ühtlasi kasutame võimalust pärida, millega õnnestus Jüri Ratasel tohter nõusse rääkida, et ta kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Norras ekspordibutiiki pidav Anneli Andersen kirjutas tänavu kevadel Eduka Eesti arvamuslugude konkursile ideest koondada välismaal elavad eestlased, kes aitavad Eesti ettevõtetel oma kodumaa turule siseneda, ühe mütsi alla kokku, et nad oleksid hõlpsasti leitavad. Anderseni artikkel pälvis auhinnalise kolmanda koha ning pärast seda pole tööst hetkekski puudu tulnud.

Praegu on Andersen üle hulga aja Eestis käimas ja peab ühe kohtumise teise järel. Ettevõtja leidis tihedas ajagraafikus aega ka Äripäeva toimetusest läbi põikamiseks. Mängime hommikuprogrammis ette temaga tehtud intervjuu.

Äripäeva ajakirjanikud Pille Ivask ja Martin Johannes Teder kõnelevad otse-eetris artiklist, mis pärast mitmenädalast tööd neljapäeva hommikul avaldub. Loo keskmes on suure avaliku huviga leping, mille näitamisest ja millest rääkimisest püütakse nii palju kõrvale põigelda, et kohati kisub asi absurdseks.

Kuuleb ka hiljutisel Pärnu tarneahelakonverentsil tehtud jutuajamist Halika maheõunatalu peremehe Lauri Kasvandiga, kes räägib sellest, tänu millele nende perefirmas asjad kenasti laabuvad.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu SleepAngeli unikaalsetest patjadest ja madratsitest, mis ei kogu baktereid ja tolmulesti, on kergesti puhastatavad ning seetõttu eriti sobilikud kasutamiseks tervishoiuasutustes ja hotellides. Järjest rohkem inimesi aga soetab SleepAngeli tooteid ka oma koju.

Külas on SleepAngeli kaubamärki esindava Gabriel Scientific Eesti juht Aile Pilberg, saadet veab Hando Sinisalu.

11.00-12.00 "Luubi all". Saates Luubi all on täna juttu kurikuulsast Porto Francost, samuti halvale teele läinud endisest kohtutäiturist, riigikogulaste aeglusest majandushuvide deklaratsioonide täitmisel ning kuidas ühise ettevõtte loomine lõppes ühele äripartneritest raha ja kodu kaotamisega. Peale selle on juttu sellest, miks skeemimeister Kristian Kesneriga seotud kriminaalasjad uuesti algatati. Saadet juhib Marge Väikenurm.

13.00-14.00 "Õppetund". Saade keskendub koolituse kvaliteedile ja koolitaja kutsele ja uurib, kuidas saab nii koolitaja, koolituse tellija kui ka koolitusfirma tagada selle, et üks koolitus on päriselt kvaliteetne ja mõjus. Juttu tuleb veel ka sellest, millistest teguritest sõltub koolituse kvaliteet, milline näeb välja AS-i Tallinna Vesi koolitusprotsess ja milliseid aspekte tuleks koolitaja valimisel kõige rohkem tähele panna.

Stuudios on BCS Koolituse tegevjuht ja koolitusfirmade liidu juhatuse esimees Anni Sild, Tallinna Vesi personalijuht ja PARE liige Kairi Nodapera ning Mercuri juhtiv partner ja EPALE saadik Kaido Vestberg. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Saates keskendutakse ettevõtete valitsemise ja tulemuslikkuse vahelistele seostele. Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise õppejõud ja juhtimisnõustaja Virgo Süsi selgitab, kuidas ettevõtte tipptasemel tehtavad otsused toetavad tulemuslikkuse ja väärtuse kasvu. Saatekülalist küsitlevad majandusajakirjanik Villu Zirnask ja Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit