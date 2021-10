Rikaste TOPi noorimad: 5aastane miljonär ja Bolti looja

Kohtutäiturid näevad raha massilist pealevoolu kinnisvarasse

Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja sõnul on tunda, et viimaste aastatega on turule jõudnud väga palju raha ning kohtutäiturite enampakkumiste kasutusaktiivsus on kordades tõusnud. Ka müügihinnad on jõudnud turuhindade tasemele ja kipub justkui ununema, et varitsevad suuremad riskid, mis võivad minna ostjatele kalliks maksma.

