Raadiohommikus: megatrendid, börs ja valimised

Hommikuprogrammi üks teemadest on tõusev kinnisvarahind ja võimekus kodu soetada. Foto: Andras Kralla

Kinnisvara kallinemise tõttu on kodu kättesaadavus löögi all kohati ka Eestis. Kuidas aitab selle vastu ja rohepöördele kaasa Eestissegi jõudnud väikemajade trend, sellest räägime kolmapäevases hommikuprogrammis Kodasema juhi Birgit Linnamäega.

Lisaks räägime Londonis investoritel vähemalt miljonit eurot kaasava terviseidu Viveo Health asutaja Rait Källoga. Lähiriikide kõrval Mehhikosse ja Indiasse laienenud Viveo seniste investorite seas on näiteks Ain Hanschmidt ja Oleg Ossinovski.

Teeme juttu ka viimase nädala börsidebüütidest-plaanidest, Tallinna Kaubamaja viimase kvartali tulemustest ja ees ootavatest valimistest.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime hoone automaatikast, BIMist ehk hoone ruumilisest infomudelist, ka automaatsest tulekahjusignalisatsioonist ja tuleohutusest.

Hoone projekteerimise ja haldusega seotud tulevikusuundadest räägib elektri- ja nõrkvoolusüsteemde projekteerimise ja ehitusega tegeleva ettevõtte Qsys tegevjuht Aleksei Rosenberg. ATS-süsteemi olulisusest kõneleb ATSi vastutav spetsialist ja projekteerija Kristjan Kulu ning toleohutuse konsultant Kalju Õunmann arutleb probleemide üle, mis praegu ettevõtetes, aga ka näiteks korteriühistutes on seoses tuleohutusega esile kerkinud. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime konkurentsiõigusest ja info vahetamisest ettevõtjate vahel – sellest, mis on lubatud, mis ei ole lubatud, ja sellest, mis jääb sinna vahele.

Saatest saab vastused küsimustele: mis viisil ja millist tüüpi info vahetamine on konkurentide vahel keelatud? Kes on kaasaaitaja ja mis on leebustaotlus? Kuidas peale vaadates aru saada, kas ettevõtjad on hinnas kokku leppinud või on see aus konkurents?

Näiteid kohalikest kartellidest ja keelatud tegevusest toovad Triniti Advokaadibüroo partner ja konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus ja konkurentsiameti järelevalveosakonna osakonnajuhataja asetäitja Katrin Tasa. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saates keskendume sel korral rikaste edetabelile ja jõukuse temaatikale. Külas on Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi ja KPMG Balticsi partner Hanno Lindpere. Uurime, mis Rikaste TOPist välja koorub, miks on tarvis niisugust edetabelit koostada, millised majandustrendid sellest välja kumavad, ja saate vastuse ka paljudele teistele küsimustele. Saadet juhtis Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Energiatund". Teeme Põhja-Tallinna plaanitava Hundipea linnajao näitel juttu sellest, kuidas muutuvad energiatarbimine, logistika, linnaruumi planeerimine ja elu linnas, mida planeeritakse terviklikult.

Saates on külas arhitekt Indrek Allkmann, TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping ja Hundipea linnaosa juht Markus Hääl. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saate külaline on Wise'i tehnoloogiadirektor Erik Kaju. Räägime sellest, mis tunne on olla Wise'i töötaja, kuidas lahendab ettevõte tööjõupuuduse probleemi ning mis on need töövõtted, mida traditsiooniline äri saab õppida idufirmadest. Saadet juhib Polina Volkova.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

